После футбольного дебюта украинского супертяжа Александра Усика за житомирскую команду Полесье Джошуа решил не отставать от своего соперника.

К слову Усик дебютировал за Полесье и чуть не забил гол первым касанием мяча: фото и видео с матча

"Из любви к игре", – прокомментировал Энтони свежий ролик.

Усик встретится с Джошуа или Фьюри