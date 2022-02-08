Після футбольного дебюту українського супертяжа Олександра Усика за житомирську команду Полісся Джошуа вирішив не відставати від свого суперника.
До слова Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото і відео з матчу
"Із любові до гри", – прокоментував Ентоні свіжий ролик.
Усик зустрінеться з Джошуа або Ф'юрі
- Олександр Усик завдав Ентоні Джошуа другої поразки на профі-ринзі. Українець переміг британця 25-го вересня 2021 у Лондоні й став чемпіоном світу.
- Обидва бійці мають час до 25 квітня, щоб узгодити дату реваншу, яку Джошуа активував після поразки. Про дедлайн організації поєдинку розповів Олександр Красюк, промоутер Усика.
- Також команда Усика вела розмови з представниками Ф'юрі щодо організації поєдинку. Чемпіон WBC проявляє бажання зустрітися з непереможним українцем.