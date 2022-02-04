Победный матч Усика
Усик остался в запасе Полесья на товарищеский матч против Вереса на турнире Winter Cup, сообщает 24 канал.
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Боксер вышел на футбольное поле на 77-й минуте игры, заменив нападающего Филиппа Будковского.
Чуть ли не первым прикосновением к мячу Усик мог отличиться в воротах Вереса. Житомирский клуб провел атаку правым флангом и Александр получил пас в штрафной.
К счастью, для Вереса, боксер не попал по мячу с близкого расстояния к воротам.
Усик чуть не забил гол за Полесье / Скриншот
В течение матча Александр сделал еще несколько успешных касаний мяча и даже разогнал атаку Полесья, которую Верес остановил ценой фола.
В итоге Полесье отстояло преимущество и выиграло матч со счетом 2:1.
Следующую игру команда Усика проведет 7 февраля против Черноморца. Также в рамках турнира житомирский клуб встретится с "Металлистом".
Смотрите обзор второго тайма и видео дебюта Усика