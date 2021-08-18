С "бронзой" и положительными эмоциями: Магучих рассказала о дебютной Олимпиаде в Токио

Ярослава Магучих стала единственной среди легкоатлеток, которая принесла Украине медаль в Токио. Перед дебютной Олимпиадой 19-летняя спортсменка получила травму, но проявила характер и с поддержкой наставницы взобралась на пьедестал в прыжках в высоту. Для Спорт 24 легкоатлетка прокомментировала свой успех.

Магучих довольна выступлением

Магучих была одной из надежд украинцев на награды и не подвела. В свои 19 лет Ярослава уже надела на свою шею первую олимпийскую бронзовую награду. Девушка не сдерживает эмоций радости после Олимпийских игр, которые стали для нее первыми в карьере.

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Ярослава довольна, что удалось прилететь в Украину не с пустыми руками. Сложные условия да еще и разный часовой пояс не помешали Магучих взобраться на пьедестал.

Я рада, что выступила на Олимпийских играх да еще и завершила их с "бронзой" в руках. От Токио остались только положительные воспоминания, японцы очень хорошие люди. С адаптацией к часовому поясу было несколько тяжеловато. Но мы справились с этой проблемой, я довольна,

– рассказала спортсменка.

Ярослава призналась, что перед соревнованиями не думала, кто будет ее главными соперницами в борьбе за медали.



Призеры Олимпиады-2020 / Фото Getty Images

Коварная травма перед Олимпиадой

Уже после прилета Магучих в аэропорт "Борисполь" стало известно, что Ярослава травмировалась перед Олимпиадой и провела 10 дней без тренировок. Об этом рассказала ее тренер Степанова Татьяна Владимировна: "Мы десять дней до Олимпиады не тренировались. Поэтому Ярослава сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты, и я смогу подготовить ее".

К сожалению, за десять дней до отлета в Токио я подвернула стопу. Произошло это во время прыжковой тренировки. Свои первые прыжки после повреждения выполняла уже на японской земле всего за несколько дней до квалификации Олимпиады,

– отметила Ярослава.

Такая концентрация в 19 лет – просто браво

Перед соревнованиями, как уже отмечалось выше, украинцы ждали только медали от талантливой прыгуньи в высоту. В комментариях или под постами часто звучали фразы: "Магучих получит медаль для Украины". Спортсменка рассказала, что не обращает внимание на подобные слова людей. Просто концентрируется на своем выступлении и получает удовольствие от прыжков. За такое умение она благодарна своему тренеру.

Напомним, что кроме Магучих в финале Олимпиады по прыжкам в высоту выступали еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Двое последних остановились на высотах 1.96 и 1.98, заняв 4-е и 8-е места соответственно.