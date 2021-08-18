С "бронзой" и положительными эмоциями: Магучих рассказала о дебютной Олимпиаде в Токио
Источник:24 канал
Ярослава Магучих стала единственной среди легкоатлеток, которая принесла Украине медаль в Токио. Перед дебютной Олимпиадой 19-летняя спортсменка получила травму, но проявила характер и с поддержкой наставницы взобралась на пьедестал в прыжках в высоту. Для Спорт 24 легкоатлетка прокомментировала свой успех.
Магучих довольна выступлением
Магучих была одной из надежд украинцев на награды и не подвела. В свои 19 лет Ярослава уже надела на свою шею первую олимпийскую бронзовую награду. Девушка не сдерживает эмоций радости после Олимпийских игр, которые стали для нее первыми в карьере.
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Ярослава довольна, что удалось прилететь в Украину не с пустыми руками. Сложные условия да еще и разный часовой пояс не помешали Магучих взобраться на пьедестал.
Я рада, что выступила на Олимпийских играх да еще и завершила их с "бронзой" в руках. От Токио остались только положительные воспоминания, японцы очень хорошие люди. С адаптацией к часовому поясу было несколько тяжеловато. Но мы справились с этой проблемой, я довольна,
– рассказала спортсменка.
Ярослава призналась, что перед соревнованиями не думала, кто будет ее главными соперницами в борьбе за медали.
Призеры Олимпиады-2020 / Фото Getty Images
Коварная травма перед Олимпиадой
Уже после прилета Магучих в аэропорт "Борисполь" стало известно, что Ярослава травмировалась перед Олимпиадой и провела 10 дней без тренировок. Об этом рассказала ее тренер Степанова Татьяна Владимировна: "Мы десять дней до Олимпиады не тренировались. Поэтому Ярослава сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты, и я смогу подготовить ее".
К сожалению, за десять дней до отлета в Токио я подвернула стопу. Произошло это во время прыжковой тренировки. Свои первые прыжки после повреждения выполняла уже на японской земле всего за несколько дней до квалификации Олимпиады,
– отметила Ярослава.
Такая концентрация в 19 лет – просто браво
Перед соревнованиями, как уже отмечалось выше, украинцы ждали только медали от талантливой прыгуньи в высоту. В комментариях или под постами часто звучали фразы: "Магучих получит медаль для Украины". Спортсменка рассказала, что не обращает внимание на подобные слова людей. Просто концентрируется на своем выступлении и получает удовольствие от прыжков. За такое умение она благодарна своему тренеру.
- Напомним, что кроме Магучих в финале Олимпиады по прыжкам в высоту выступали еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Двое последних остановились на высотах 1.96 и 1.98, заняв 4-е и 8-е места соответственно.
Ярослава в компании своего тренера Татьяны Степановой / Фото Getty Images
Ярослава стала единственной среди украинок, которой покорилась планка на высоте 2 метра. Хотя она была в шаге от провала. Высота 1.98 стала критической для 19-летней легкоатлетки. Ярослава не смогла взять эту высоту с первых двух попыток, поэтому оставался единственный шанс. К счастью, украинке удалось продолжить соревнования. Ярослава благодарна Татьяне Степановой, которая в нужный момент нашла правильные слова и настроила ее на последний третий прыжок на этой высоте.
Татьяна Степанова научила меня, что не нужно обращать внимание на прогнозы людей. Благодарна ей за такое умение. Также спасибо Татьяне Владимировне, что поддержала и настроила меня в нужный момент после двух неудачных попыток на высоте 1.98. Перенос прыжков в борьбе за медали было нашим общим решением с тренером,
– рассказала спортсменка.
Магучих покорила планку на высоте 2 метра / Фото Getty Images
"Сезон еще не завершен"
После Токио легкоатлетка не собирается останавливаться, сезон для нее еще не завершен. А это значит, что нас ждут новые достижения 19-летней украинки.
Талисманов или символов, которые помогают побеждать в секторе, у меня нет. Традиционно на турниры заплетаю себе косы. Что же дальше? На этом сезон не закончился. Продолжаю тренировочный процесс. Впереди меня ждет еще четыре этапа Бриллиантовой лиги,
– ответила Ярослава.
Магучих завоевала не только медаль
- После прилета в Украину стало известно, что Ярослава возглавила мировой рейтинг лучших прыгуний в высоту. Украинка опередила двух других призеров Олимпиады – представительницу ОКР Марию Ласицкене и австралийку Николу Макдермотт.
- Также Магучих получила признание в родной стране. Она разделила первое место за звание лучшей легкоатлетки в июле. Высшую строчку также заняла Анна Рыжикова.