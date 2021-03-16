В понедельник, 15 марта, в чемпионате Бельгии состоялось настоящее украинское дерби. Гент принимал Брюгге, гости нанесли сопернику сокрушительное поражение.

Падение клуба Яремчука

Сразу четыре украинских футболиста выступают в составах обеих команд. Из них за Гент со старта вышел Роман Безус и Роман Яремчук. За Брюгге сыграл Эдуард Соболь. Защитник Гента Игорь Пластун остался вне заявки на поединок.

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Первый тайм завершился нулевой ничьей. Все голы команды приберегли на вторую часть игры. На 52-й минуте Дост вывел вперед гостей. К 70-й минуты Брюгге уже превосходил своего соперника в три гола. Результативные удары в активе де Кетеларе и того же активного Доста – 0:3.

Точку в матче поставил Перес – 0:4 разгромное поражение Гента. К слову, только Яремчук провел все 90 минут на футбольном поле, но не сумел отличиться результативными действиями. Безус сел на скамейку запасных на 69-й минуте, а Соболь сыграл за гостей только первый тайм.