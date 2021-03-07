Футболист сборной Украины Эдуард Соболь впервые забил гол за бельгийский Брюгге в официальном матче. Украинец отличился в чемпионате Бельгии.

Как забил Соболь

Арендованный у донецкого Шахтера Соболь отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегем.

Кстати 19-летний футболист Мариуполя получил серьезные травмы в матче против Ворсклы

25-летний украинец забил свой первый гол за Брюгге на 37 минуте игры и сделал счет 2:0. Брюгге победил 3:0.

Украинец перехватил мяч в центре поля, обыграл соперника и пробил, когда вошел в штрафную. Голкипер отразил удар Эдуарда, однако украинец был точным на добивании.

Видео гола Соболя

Это первый гол Соболя за бельгийский клуб в официальном матче. Ранее он забивал в контрольной встрече против ПСВ. В сезоне-2020/2021 украинский футболист, кроме одного гола, сделал 3 ассиста в 27 матчах за клуб.