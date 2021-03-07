Соболь забив дебютний гол за Брюгге: відео
Футболист сборной Украины Эдуард Соболь впервые забил гол за бельгийский Брюгге в официальном матче. Украинец отличился в чемпионате Бельгии.
Источник:24 канал
Как забил Соболь
Арендованный у донецкого Шахтера Соболь отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегем.
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25-летний украинец забил свой первый гол за Брюгге на 37 минуте игры и сделал счет 2:0. Брюгге победил 3:0.
Украинец перехватил мяч в центре поля, обыграл соперника и пробил, когда вошел в штрафную. Голкипер отразил удар Эдуарда, однако украинец был точным на добивании.
Видео гола Соболя
Это первый гол Соболя за бельгийский клуб в официальном матче. Ранее он забивал в контрольной встрече против ПСВ. В сезоне-2020/2021 украинский футболист, кроме одного гола, сделал 3 ассиста в 27 матчах за клуб.
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