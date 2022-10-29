Среди 20 футболистов в заявке заметна только одна украинская фамилия – Эдуарда Соболя. А вот Роман Яремчук будет наблюдать за матчем с трибун.

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Рекордный трансфер, не оправдавший ожидания

В Брюгге не называют причину отсутствия украинского форварда. Издание Voetbal Nieuws сваливает отсутствие Яремчука в заявке на конфликт с главным тренером команды Карлом Хуфкенсом.

Вроде бы украинец высказывал претензии наставнику после матча Лиги чемпионов против Порту. Даже при разгромном счете в пользу португальского клуба 0:4 тренер Брюгге не выпустил на поле Яремчука.

А отсутствие в заявке на поединок против Остенде как наказание для Романа за дерзкое поведение.

Также издание напомнило, как украинский нападающий бунтовал еще во время выступлений за другой бельгийский клуб Гент. Тогда Яремчук хотел трансфер и всеми своими действиями показывал, что хочет покинуть команду. Роман открыто критиковал тренера Ласло Болони.

Обратите внимание! Матч Брюгге против Остенде состоится 29 октября в 21.45.

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