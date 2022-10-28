С удивлением просматриваем список, в котором нет ключевого футболиста Шахтера Михаила Мудрика. Английский журнал почему-то не включил левого вингера, продолжающего феериты в Лиге чемпионов, в первую десятку лучших молодых игроков планеты до 21 года.

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Удивительное решение английского журнала

Мудрик в сезоне-2022/2023 уже успел отыграть за донецкий клуб 11 матчей, в которых наколотил 6 голов и сделал 7 ассистов (из них 3 мяча и 2 голевых передачи в групповом раунде Лиги чемпионов).

Возглавил этот престижный рейтинг полузащитник немецких "пчел" Джуд Беллингем. В "спину ему дышат" не менее талантливые Педри, представляющий Барселону, и Джамал Мусиала из Баварии.

Ближайшим к тройке лучших разместился еще один футболист каталонского клуба Гави.

Отметим, что в топ-10 лучших молодых игроков мира больше представителей лондонского Арсенала – аж 3 игрока. Двое из них представляют группу атаки, а только Салиба играет в центре защиты.

Также по два футболиста Барселоны и дортмундской Боруссии.

Топ-10 лучших молодых футболистов мира (до 21 года)

1. Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)

2. Педри (Барселона)

3. Джамал Мусиола (Бавария)

4. Гави (Барселона)

5. Хвича Кварацхелия (Наполи)

6. Букайо Сако (Арсенал)

7. Эдуардо Камавинга (Реал)

8. Виллиам Салиба (Арсенал)

9. Габриэл Мартинелли (Арсенал)

10. Карим Адейеми (Боруссия Дортмунд)