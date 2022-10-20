Мяч трижды побывал в ворота соперника. Брюгге не пропустил ни одного. В итоге – 3:0, убедительная победа клуба Романа Яремчука и Эдуарда Соболя.

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Хофкенс: Это именно то, что я хочу видеть

Главный тренер Брюгге Карл Хофкенс похвалил команду за игру и отметил важность этих 3 очков в матче против Сент-Трюйдена. Также наставник отметил действия украинского нападающего. Ведь Яремчук забил второй гол команды в поединке и второй мяч после перехода в Брюгге.

В первом тайме мы играли слишком медленно, мало рисковали и делали недостаточно подходов к чужим воротам. Мы обсудили это в перерыве, и я невероятно доволен реакцией игроков. Я очень рад, что Яремчук смог забить свой гол, и я тоже доволен тем, как этот гол был достигнут. Это именно то, что я хочу видеть. Запасные игроки проделали очень хорошую работу, привнесли много динамики и интенсивности,

– сказал руководитель бельгийского клуба.

Напомним, что Яремчук отличился после потрясающей передачи от Ноа Лонга. Роман прервал свою безголевую засуху, продолжавшуюся еще со 2 сентября 2022 года.

Брюгге продолжает борьбу за лидерство в Лиге Жупиле. Ко второму месту отставания в два очка, а к лидеру сезона Генка – 6 баллов.

Возвращение Яремчука в Бельгию