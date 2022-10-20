Мяч однажды побывал в сетке ворот в первом тайме. После перерыва Брюгге еще дважды забило в ворота соперника, пишет 24 канал.

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Прервал безголевую засуху

На 66-й минуте за дело взялся Яремчук, начавший матч с первых минут. Роман отозвался на классную передачу Ланга и удвоил Брюгге. Украинскому форварду наконец-то удалось прервать свою безголевую засуху, которая продолжалась еще со 2 сентября.

Это второй гол Яремчука после перехода в Брюгге. Также в его активе 2 ассиста.

Отметим, что за три минуты до гола украинца Сент-Трюйден начал играть в меньшинстве из-за удаления Мори Конате. Чем воспользовалось Брюгге и сам Яремчук.

Видео гола Яремчука

Через пять минут Брюгге снова огорчило голкипера соперника. В итоге – 3:0, разгромная победа клуба Яремчука.

Роман провел на поле 80 минут и был заменен Хутглай

Другой украинский легионер Брюгге Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.

Брюгге после 13 туров продолжает замыкать тройку лидеров сезона Лиги Жупиле, имея в своем активе 28 очков.