Серед 20 футболістів у заявці помітно лише одне українське прізвище – Едуарда Соболя. А от Роман Яремчук буде спостерігати за матчем із трибун.

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Рекордний трансфер, який не виправдав очікування

У Брюгге не називають причини відсутності українського форварда. Видання Voetbal Nieuws звалює відсутність Яремчука у заявці на конфлікт із головним тренером команди Карлом Хуфкенсом.

Начебто українець висловлював претензії наставнику після матчу Ліги чемпіонів проти Порту. Навіть за розгромного рахунку на користь португальського клубу 0:4 тренер Брюгге не випустив на поле Яремчука.

А відсутність у заявці на поєдинок проти Остенде, як покарання для Романа за зухвалу поведінку.

Також видання пригадало, як український нападник бунтував ще під час виступів за інший бельгійський клуб Гент. Тоді Яремчук хотів трансферу та усіма своїми діями показував, що хоче покинути команду. Роман відкрито критикував тренера Ласло Болоні.

Зверніть увагу! Матч Брюгге проти Остенде відбудеться 29 жовтня о 21:45.

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