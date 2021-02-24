Бельгійський клуб має у своєму активі потрібну кількість футболістів для проведення матчу. Брюгге зустрінеться з київським Динамо вже 25 лютого.

У середу, 24 лютого, футболісти Брюгге пройшли тестування на коронавірус, яке виявило ще два позитивні тести на COVID-19. Цього разу постраждали голкіпер Сімон Міньйоле та півзахисник Шарль де Кетеларе.

​До теми У Брюгге нові випадки COVID-19 перед матчем з Динамо

Проблеми у Брюгге

Сумарна кількість хворих на коронавірус у клубі зросла до 7 людей. Але, це не стане перешкодою для проведення поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи.

Бельгійський клуб не зможе попросити УЄФА про перенесення матчу на іншу дату. Для такого запиту Брюгге необхідно мати у своєму розташуванні менше як 13 здорових футболістів, які були внесені у єврокубкову заявку. Матч проти київського клубу у Бельгії відбудеться 28 лютого. Початок зустрічі о 22:00.

Інші ж правила діють на внутрішній чемпіонат. Брюгге зможе перенести виїзний матч 28 туру проти Гента, який запланований на 28 лютого.

Кого втратив Брюгге?