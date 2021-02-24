Брюгге не зможе перенести матч-відповідь проти Динамо
Бельгійський клуб має у своєму активі потрібну кількість футболістів для проведення матчу. Брюгге зустрінеться з київським Динамо вже 25 лютого.
Джерело:Niewsblad
У середу, 24 лютого, футболісти Брюгге пройшли тестування на коронавірус, яке виявило ще два позитивні тести на COVID-19. Цього разу постраждали голкіпер Сімон Міньйоле та півзахисник Шарль де Кетеларе.
До теми У Брюгге нові випадки COVID-19 перед матчем з Динамо
Проблеми у Брюгге
Сумарна кількість хворих на коронавірус у клубі зросла до 7 людей. Але, це не стане перешкодою для проведення поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи.
Бельгійський клуб не зможе попросити УЄФА про перенесення матчу на іншу дату. Для такого запиту Брюгге необхідно мати у своєму розташуванні менше як 13 здорових футболістів, які були внесені у єврокубкову заявку. Матч проти київського клубу у Бельгії відбудеться 28 лютого. Початок зустрічі о 22:00.
Інші ж правила діють на внутрішній чемпіонат. Брюгге зможе перенести виїзний матч 28 туру проти Гента, який запланований на 28 лютого.
Кого втратив Брюгге?
- Стефано Денсвіл
- Матео Мітрович
- Матс Рітс
- Ноа Ланг
- Ханс Ванакен
- головний наставник Філіп Клеман
- Сімон Міньйоле
- Шарль де Кетеларе
Поділитися новиною