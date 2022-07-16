Бредлі: Для Хейні зараз слушний час, щоб побитися з Ломою

Таку пораду Девіну Хейні зробив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Американець впевнений, що настав той час, коли його земляк може вийти у ринг проти українського суперника.

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Бредлі впевнений, що навіть війна в Україні не вплине на форму Василя Ломаченка. Адже топові боксери перебувають у гарній формі протягом усього року. Однак Хейні міг би скористатись відсутністю поєдинків у Ломаченка.

Лома пропустив певний час, але я скажу ось що: такі бійці залишаються у формі протягом усього року. Не можна сподіватися, що Лома буде слабким. Але я думаю, що для Хейні зараз слушний час, щоб побитися з Ломою, враховуючи його тривалу перерву без боїв. Якщо Девін переможе його, то це станеться прямо зараз, тому що він не захоче, щоб Лома проводив бій для розминки. Хейні не хоче, щоб Ломаченко акліматизувався,

– розповів Бредлі.

На думку колишнього чемпіона світу, наразі ідеальний час для бою Хейні – Ломаченко. Тімоті впевнений, що його земляк може здолати українця, якщо буде тримати дистанцію на ринзі.