Стивенсон: Скорость Хэйни окажется ему не по зубам

По словам Стивенсона, Дэвин победит Ломаченко. Он аргументирует это тем, что у украинца уже нет такой хорошей физической формы, как несколько лет назад.

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Девин попытается превратить поединок в боксерское противостояние настолько, насколько это возможно. Ломаченко постарается идти вперед. Я вижу, что Дэвин восторжествует. У него преимущество перед Ломаченко в скорости. Лома немного состарился. Я думаю, что скорость Хэйни окажется ему не по зубам, если они подерутся,

– сказал боксер.

Он подчеркнул, что Ломаченко будет первым в очереди на бой против Хэйни.

"Ломаченко спрашивали, хочет ли он сразиться со мной, но он ответил, что хочет завоевать все титулы в легком весе и не думает обо мне. Вероятно, он будет первым в очереди за поясами Девина", – добавил Стивенсон.

Ломаченко придется подождать: Хейни ожидает реванш

В начале июня Джордж Камбосос проиграл Дэвину Хэйни единодушным решением судей. Чемпионские титулы отправились в Америку.

Примечательно, что соперником австралийца мог быть Василий Ломаченко, однако полномасштабная российско-украинская война изменила все планы. Боксер уставился в ряды ВСУ.

Джордж сообщил, что уже активировал опцию о реванше, который предполагался в контракте в случае проигрыша австралийца.