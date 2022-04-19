Лучшие условия для бывших россиянок

Недавно Владимир Бринзак впал в очередной скандал. Вроде бы руководитель лично помогал натурализованным биатлонисткам уехать в Россию. Теперь другая украинская биатлонистка Анна Кривонос рассказала очередную правду о неравенстве в Федерации биатлона.

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Кривонос раскрыл финансовую часть. Основную зарплату биатлонисты получают от министерства. Кто дополнительно имеет ставку в силовых структурах, а некоторые имеют доплаты от своих регионов.

Перед олимпийскими играми некоторые спортсмены получают олимпийскую стипендию. Также есть премирование от федерации, которое выплачивает президент.

Именно в финансовой части была несправедливость между украинскими и бывшими российскими спортсменами. По ее словам, к бывшим россиянкам относились гораздо лучше, они получали по меньшей мере 300 долларов в месяц и до 800 – 1000.

Любопытно. Владимир Бринзак уже подтвердил информацию, что не будет представлять свою кандидатуру на следующие выборы президента федерации биатлона Украины.

Сама Кривонос тоже несколько месяцев получала такую ​​премию в размере 300 долларов. Однако и здесь вмешался президент федерации биатлона. Владимир Бринзак забрал у 24-летней биатлонистки эту выплату с формулировкой "за избыточный вес".

Многие не получают федеративные средства и живут только на зарплату в министерстве. А россиянки, насколько я знаю по личным разговорам с ними, получают не менее 300 долларов в месяц и до 800 –1000. Когда-то Владимир Михайлович выплачивал и мне, но всего 3 месяца сумму в 300 долларов, после чего лишил с формулировкой "за избыточный вес",

– рассказала Кривонос.

Напомним, что Анна вступилась за бывшую россиянку Ольгу Абрамову, попавшую в список отстраненных от сборной Украины натурализованных биатлонисток. Хотя Абрамова осудила злость России.

К слову. Во время войны Кривонос отложила лыжи и винтовку в сторону, встав на защиту Украины.