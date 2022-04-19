Кращі умови для колишніх росіянок

Нещодавно Володимир Бринзак вляпався у черговий скандал. Начебто очільник особисто допомагав натуралізованим біатлоністкам виїхати у Росію. Тепер інша українська біатлоністка Анна Кривонос розповіла чергову правду про нерівність у Федерації біатлону.

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Кривонос розкрила фінансову частину. Основну зарплату біатлоністи отримують від міністерства. Хтось додатково має ставку у силових структурах, а дехто має доплати від своїх регіонів.

Перед олімпійськими іграми деякі спортсмени отримують олімпійську стипендію. Також є преміювання від федерації, яке виплачує президент.

Саме у фінансовій частині була несправедливість між українськими та колишніми російськими спортсменами. За її словами, до колишніх росіянок ставились значно краще, вони отримували щонайменше 300 доларів на місяць і до 800 – 1000.

Цікаво. Володимир Бринзак вже підтвердив інформацію, що не буде подавати свою кандидатуру на наступні вибори президента федерації біатлону України.

Сама Кривонос теж декілька місяців отримувала таку премію у розмірі 300 доларів. Однак і тут втрутився президент федерації біатлону. Володимир Бринзак забрав у 24-річної біатлоністки цю виплату з формулюванням "за надмірну вагу".

Багато хто не отримує федеративних коштів та живе лише на зарплату в міністерстві. А росіянки, наскільки я знаю з особистих розмов з ними, отримують щонайменше 300 доларів на місяць і до 800 – 1000. Колись Володимир Михайлович виплачував і мені, але лише 3 місяці суму в 300 доларів, після чого позбавив з формулюванням "за надмірну вагу",

– розповіла Кривонос.

Нагадаємо, що Анна вступилась за колишню росіянку Ольгу Абрамову, яка потрапила у список відсторонених від збірної України натуралізованих біатлоністок. Хоча Абрамова засудила агресію Росії.

До слова. На час війни Кривонос відклала лижі та гвинтівку у сторону, вставши на захист України.