Бринзак продолжает свою работу в федерации

Отчетно-избирательная конференция состоится через три месяца после того, как Украина победит в войну против России. К этому времени кресло главы останется под Владимиром Бринзаком.

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Первая конференция должна была состояться 18 мая. Однако такое решение было принято из-за того, что далеко не все участники конференции смогут добраться до нужного места, а также из-за отсутствия четких формулировок Министерства юстиции о проведении выборов глав общественных организаций и формирований во время войны.

Бринзак продолжит свою работу во главе федерации биатлона Украины. Ранее бывший капитан мужской сборной Андрей Дериземля тоже заявил, что Бринзак должен исполнять обязанности до конца войны в Украине.

Напомним, что недавно стало известно, что президент федерации не будет баллотироваться на следующие выборы. Владимир Бринзак подтвердил данную информацию.

Скандал вокруг Бринзака

Это произошло после довольно неоднозначного комментария главы о натурализованных биатлонистках из России. По словам украинской биатлонистки Кристины Ковалевой, Бринзак сам помог спортсменкам уехать в страну-агрессора.

13 апреля трех экс-российских биатлонисток выгнали из сборной Украины – Оксану Москаленко, Екатерину Бех и Ольгу Абрамову. Хотя последняя ясно осудила агрессию России. К этому списку также присоединилась Дарья Сидорова, прервавшая свое молчание после 40 дней войны.