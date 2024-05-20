В чемпионате Франции завершился сезон 2023-2024. Досрочным чемпионом Лиги 1 стал ПСЖ, однако распределение еврокубковых мест команды отложили на последний тур, пишет 24 Канал.

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Провал экс-тренера Шахтера

Главной интригой была судьба бронзовых наград, ведь третье место давало прямую путевку в основную сетку Лиги чемпионов. Перед 34-ым туром Лилль и Брест имели одинаковое количество очков, но впереди была команда Паулу Фонсеки благодаря лучшей разнице голов.

"Догам" надо было обыграть дома Ниццу, чтобы избежать квалификации на напрямую попасть в ЛЧ. Брест же должен был не только сам обыгрывать Тулузу в гостях, а и надеяться на осечку Лилля.

Сами "пираты" свою задачу выполнили, забив середняку Лиги 1 три "сухих" мяча. А вот подопечные Фонсеки умудрились сесть в лужу. Лилль пропустил на старте поединка от Ниццы, но смог совершить камбэк во втором тайме благодаря голам Гаральдсона и Андре.

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Команда экс-тренера Шахтера должна была бы доводить игру до победы. Но в компенсированное время защитник Ниццы Лотомба головой пробил кипера "догов" и оставил их без победы.

Видеообзор матча Лилль – Ницца:

Рекорд Бреста и прорыв Лиона

Таким образом, Брест впервые в своей истории не только выходит в еврокубки, а еще и попадает сразу в основную сетку Лиги чемпионов вместе с ПСЖ и Монако. Зато Лиллю придется преодолевать как минимум двух соперников по квалификации, чтобы также оказаться в основной стадии ЛЧ.

Как Брест победил Тулузу:

Ницца же заняла пятое место и сыграет в Лиге Европы. Туда же смог пробиться и Лион, который в последнем туре подвинул Ланс и вышел на шестое место. Еще в октябре прошлого года "ткачи" стояли на вылет, но приход Пьера Сажа позволил Олимпику совершить стремительный прорыв в еврокубки.

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Более того, Лион еще может выиграть Кубок страны, для этого 25 мая "ткачам" придется в финале одолеть ПСЖ. В свою очередь в Лиге конференций Францию представит Ланс, который в прошлом сезоне стал вице-чемпионом.