34-летний защитник Дюнкерка Алиун Ба обвинил украинского футболиста в неприемлемом поведении по отношению к темнокожим. Этот инцидент произошел на поле во время игры двух команд Бордо и Дюнкерком.

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Неприличная игра

На 60-й минуте вместе с капитаном Дюнкерка Ба пожаловался арбитру на Игнатенко, и обвинил украинца в расизме выражением "black pussy", и пообещал привлечь обидчика к ответственности.

После инцидента Игнатенко, который попал в громкий скандал, опроверг обвинения своего соперника.

Он заявил, что его оправдали, потому что не было никаких высказываний в сторону игрока,и все это было инсценировкой.

И после игры он сказал, что я расист. Для чего он это сделал и придумал все, я не понимаю. Дело закрыто и я не виноват,

– завил Игнатенко.

Результаты по делу Данила Игнатенко будут известны 16 мая.

В текущем сезоне Игнатенко провел 33 матча, забил два гола и отдал два ассиста. Нынешний клуб украинца продолжает свои выступления в Лиге 2 Франции. В этом сезоне-2023/2024 Бордо занимает 13-е место, набрав 47 баллов в 37 турах.

Свой следующий матч Бордо проведет 17 мая. Начало встречи против По в 21:45 по киевскому времени.