У чемпіонаті Франції завершився сезон 2023-2024. Достроковим чемпіоном Ліги 1 став ПСЖ, проте розподіл єврокубкових місць команди відклали на останній тур, пише 24 Канал.

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Провал екстренера Шахтаря

Головною інтригою була доля бронзових нагород, адже третє місце давало пряму путівку в основну сітку Ліги чемпіонів. Перед 34-им туром Лілль та Брест мали однакову кількість очок, але попереду була команда Паулу Фонсеки завдяки кращій різниці голів.

"Догам" треба було обіграти вдома Ніццу, щоб уникнути кваліфікації на напряму потрапити в ЛЧ. Брест же мав не тільки сам обігрувати Тулузу в гостях, а і сподіватися на осічку Лілля.

Самі "пірати" своє завдання виконали, забивши середняку Ліги 1 три "сухих" м'ячі. А ось підопічні Фонсеки примудрились сісти в калюжу. Лілль пропустив на старті поєдинку від Ніцци, але зміг здійснити камбек у другому таймі завдяки голам Гаральдсона та Андре.

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Команда екстренера Шахтаря мала б доводити гру до перемоги. Але у компенсований час захисник Ніцци Лотомба головою пробив кіпера "догів" та залишив їх без перемоги.

Відеоогляд матчу Лілль – Ніцца:

Рекорд Бреста та прорив Ліона

Таким чином, Брест вперше у своїй історії не тільки виходить у єврокубки, а ще і потрапляє одразу в основну сітку Ліги чемпіонів разом з ПСЖ та Монако. Натомість Ліллю доведеться долати як мінімум двох суперників по кваліфікації, щоб також опинитися в основній стадії ЛЧ.

Як Брест переміг Тулузу:

Ніцца ж посіла п'яте місце та зіграє в Лізі Європи. Туди ж зміг пробитися і Ліон, який в останньому турі посунув Ланс та вийшов на шосте місце. Ще у жовтні минулого року "ткачі" стояли на виліт, але прихід П'єра Сажа дозволив Олімпіку здійснити стрімкий прорив у єврокубки.

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Ба більше, Ліон ще може виграти Кубок країни, для цього 25 травня "ткачам" доведеться у фіналі здолати ПСЖ. У свою чергу в Лізі конференцій Францію представить Ланс, який минулого сезону став віцечемпіоном.