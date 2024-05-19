Манчестер Сити – Вест Хэм 3:1

Голы: Фоден, 2, 18, Родри, 59 – Кудус, 42

В воскресенье, 19 мая, состоялись матчи 38-го тура чемпионата Англии. Манчестер Сити на домашней арене принимал лондонский Вест Хэм, пишет 24 Канал.

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Манчестер Сити – чемпион АПЛ-2023/24

Уже в дебюте встречи подопечные Гвардиолы практически сняли вопрос о победителе. Фил Фоден за 18 минут игрового времени оформил дубль.

Сначала хавбек сильным ударом в девятку открыл счет в матче. А на 18-й минуте Фоден воспользовался пасом Доку и удвоил преимущество хозяев.

"Молотобойцы" в конце первого тайма отыграли один мяч. Мохаммед Кудус эффектным ударом через себя свел преимущество "горожан" до минимума – 2:1.

Холанд сразу имел возможность забить третий гол в ворота Вест Хэма. Однако мяч после его удара просвистел над перекладиной.

Вместо норвежца третий гол забил Родри. Хавбек безупречным ударом в одно касание попал в нижний угол ворот.

В итоге команда Гвардиолы одержала убедительную победу со счетом 3:1. В параллельном матче Арсенал разобрался с Эвертоном (2:1) и добыл "серебро".

Манчестер Сити в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии.

МанСіті – чемпіон АПЛ-2023/2024 / Фото з соцмереж клубу

Всего в истории клуба это уже десятый подобный трофей: 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24. Интересно, что шесть чемпионств "горожане" добыли во времена тренерства Пепа Гвардиолы.