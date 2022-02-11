Не спешат с трансфером Мудрика

Сергей Палкин приоткрыл завесу трансферной заинтересованности иностранных клубов к футболистам Шахтера. Донецкая команда получала предложения по Манору Соломону, Додо и Михаилу Мудрику.

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Предложения не удовлетворительными финансовые вкусы Шахтера. По словам генерального директора, под руководством итальянца Роберто Де Дзерби футболисты прибавили в профессионализме, поэтому "горняки" ждут от клубов более привлекательных предложений.

Несколько попыток от англичан

В разговоре Палкин подтвердил интерес Брентфорда к Мудрику. Английский клуб предпринимал несколько попыток, в которых была прописана сумма 12 – 15 миллионов. Но сам Михаил не горел желанием ехать в Брентфорд. В Шахтере отметили, что футболист заслуживает на лучшую команду, чем "пчелы".

Донецкий клуб не будет спешить с трансфером левого вингера. Сначала ему нужно полностью раскрыть свои сильные стороны и подготовиться к игре в топовом европейском чемпионате.

К слову. Брентфорд после 24-х матчей занимает лишь 14-е место в таблице АПЛ. "Пчелы" имеют в своем активе 23 очка. Мудрик с Шахтером завершил первую часть сезона УПЛ на первой строчке, отрыв от Динамо составляет 2 пункта.

На этом этапе мы на правильном пути. Вы видели, что был один тренер, другой тренер, он ходил в аренды. Мы пытаемся найти его футбол и его тренера. Де Дзерби на ранних стадиях переговоров уже знал о таланте Мудрика,

– ответил Палкин.

Ранее футболистом интересовались Ланс из Лиги 1 и испанская Севилья. Во Франции Мудрика сравнивали с Неймаром.

Статистика Мудрика в сезоне