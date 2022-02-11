Новый клуб и запасной вариант
11 февраля футболист и представители польского клуба примут участие в финальной стадии переговоров. Если стороны ударят по рукам, то Евгений Коноплянка пройдет медосмотр и подпишет контракт с Краковией.
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Если стороны не найдут общего мнения, то у украинского полузащитника есть запасной вариант. Пока неизвестно, что еще за клуб претендует на игрока Шахтера.
Ранее стало известно, что Коноплянка может достаться новому клубу бесплатно. У Евгения еще есть действующее соглашение по Шахтеру, которое рассчитано лишь до конца июня 2022 года. Поэтому футболист уже может рассматривать предложения других клубов и заключать с ними контракты.
Новый потенциальный клуб Евгения является середняком польского чемпионата, команда идет девятой, имея в своем активе 27 очков.
Опыт выступлений Коноплянки за рубежом
- Впервые Евгений Коноплянка покинул Украину в июле 2015-го, перейдя из Днепра в испанскую Севилью.
- Однако там долго не задержался и уже летом следующего года был арендован немецким Шальке. А уже в 2017-м подписал с немцами полноценный контракт.
- Но в Германии тоже не стал стабильным игроком основы, после чего в 2019-м перешел в донецкий Шахтер.