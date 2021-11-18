Шутка над Месси
В инстаграме телеканала TNT Sports Brasil появилось фото в стилистике вестернов.
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На фото изображен 32-летний аргентинец и оставлена надпись: "Разыскивается!".
Бразильское телевидение пошутило над Месси / Фото TNT Sports Brasil
В матче против Бразилии Месси провел на поле 90 минут, однако результативными действиями он не отличился.
Аргентина – Бразилия 0:0
- Поединок между Аргентиной и бразильцами завершился ничьей, ни одной из команд не удалось забить мяч в ворота соперника.
- Сборная Бразилии возглавляет группу отборочного турнира, имея в своем активе 35 очков. Аргентина находится на втором месте, набрав 29 очков.
- Обе команды гарантировали себе участие в чемпионате мира в Катаре.
- Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Травма форварда ПСЖ
- Ранее в ПСЖ сообщили, что Месси травмировался, футболист почувствовал дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба. Месси вошел в заявку сборной Аргентины на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира-2022.
- ПСЖ раскритиковал действия аргентинца, подчеркивая недавнюю травму футболиста.