Шутка над Месси

В инстаграме телеканала TNT Sports Brasil появилось фото в стилистике вестернов.

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На фото изображен 32-летний аргентинец и оставлена надпись: "Разыскивается!".

Бразильское телевидение пошутило над Месси / Фото TNT Sports Brasil

В матче против Бразилии Месси провел на поле 90 минут, однако результативными действиями он не отличился.

Аргентина – Бразилия 0:0

Поединок между Аргентиной и бразильцами завершился ничьей, ни одной из команд не удалось забить мяч в ворота соперника.

Сборная Бразилии возглавляет группу отборочного турнира, имея в своем активе 35 очков. Аргентина находится на втором месте, набрав 29 очков.

Обе команды гарантировали себе участие в чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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