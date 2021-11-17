Аргентина – Бразилия 0:0

К слову Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео гола

Поединок получился не богатым на голевые моменты, но, как это часто бывает в играх между этими командами, достаточно напряженным. В первом тайме самый реальный шанс забить был у Родриго Де Пауля, но с его ударом справился Алиссон Бекер.

После перерыва отличиться забитым мячом могли уже гости – великолепно сыграл Эмилиано Мартинес, отразивший удар Матеуса Куньи из пределов штрафного.

Суперкласико завершилось нулевой ничьей. Аргентина набрала 29 очков, осталась на втором месте и приблизилась к чемпионату мира. Бразилия уже там – 35 баллов и первая строчка.

Аргентина – Бразилия видеообзор