Жарт над Мессі

В інстаграмі телеканалу TNT Sports Brasil з'явилося фото, у стилістиці вестернів.

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На світлині зображено 32-річного аргентинця і залишено напис: "Розшукується!".



Бразильське телебачення пожартувало над Мессі / Фото TNT Sports Brasil

У матчі проти Бразилії Мессі провів на полі 90 хвилин, проте результативними діями він не відзначився.

Аргентина – Бразилія 0:0

Поєдинок між Аргентиною та бразильцями завершився нічиєю, жодній з команд не вдалося забити м'яч у ворота суперника.

Збірна Бразилії очолює групу відбіркового турніру, маючи у своєму активі 35 очок. Аргентина перебуває на другому місці, набравши 29 очок.

Обидві команди гарантували собі участь у чемпіонаті світу в Катарі.

Чемпіонат світу з футболу у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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