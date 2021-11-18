Жарт над Мессі
В інстаграмі телеканалу TNT Sports Brasil з'явилося фото, у стилістиці вестернів.
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На світлині зображено 32-річного аргентинця і залишено напис: "Розшукується!".
Бразильське телебачення пожартувало над Мессі / Фото TNT Sports Brasil
У матчі проти Бразилії Мессі провів на полі 90 хвилин, проте результативними діями він не відзначився.
Аргентина – Бразилія 0:0
- Поєдинок між Аргентиною та бразильцями завершився нічиєю, жодній з команд не вдалося забити м'яч у ворота суперника.
- Збірна Бразилії очолює групу відбіркового турніру, маючи у своєму активі 35 очок. Аргентина перебуває на другому місці, набравши 29 очок.
- Обидві команди гарантували собі участь у чемпіонаті світу в Катарі.
- Чемпіонат світу з футболу у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
Травма форварда ПСЖ
- Раніше у ПСЖ повідомили, що Мессі травмувався, футболіст відчув дискомфорт у лівому підколінному сухожиллі та біль у коліні після забиття. Мессі увійшов у заявку збірної Аргентини на найближчі відбіркові матчі чемпіонату світу-2022.
- ПСЖ розкритикував дії аргентинця, наголошуючи на нещодавній травмі футболіста.