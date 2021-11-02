Большая потеря для ПСЖ

Французский клуб определился с заявкой на игру в Лиге чемпионов. Тренерский штаб во главе с Маурисио Почеттино возьмет с собой в Лейпциг 21 футболиста.

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Не нашлось места в этом списке аргентинскому форварду Лионелю Месси. Футболист почувствовал дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба. Из-за этого 34-летний игрок группы атаки пропустит следующую еврокубковую игру.

Месси после перехода отыграл за французский клуб 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Все результативные удары были как раз в поединках Лиги чемпионов.

Кто еще не поможет ПСЖ?

Защитник сборной Испании Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы. Также парижанам не поможет один из лидеров команды Марко Верратти. У полузащитника мышечная травма. Аргентинский полузащитник Леандро Паредес тоже продолжает залечивать свое повреждение.

Однако есть и хорошие новости из расположения ПСЖ. В общую группу после болезни вернулся Килиан Мбаппе, который вошел в заявку команды на игру с "красными быками".

Матч РБ Лейпциг – ПСЖ состоится 3 ноября в 22:00.