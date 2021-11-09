Вероятно, что все из-за Месси
8 ноября состоялась официальная презентация Хави, который возглавил тренерский мостик Барселоны. Это великое возвращение легенды в Каталонию.
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Однако не прошло без курьезов. Фанаты, посетившие презентацию на "Камп Ноу", скандировали оскорбительную фразу в сторону французского ПСЖ. Даже можно было услышать слова: "Puta PSG".
Оскорбительные выкрики в сторону ПСЖ: видео
Скорее всего такое поведение болельщиков было вызвано переходом звездного нападающего Барселоны Лионеля Месси в состав ПСЖ. Отметим, что за парижан играет еще один экс-лидер каталонского клуба Неймар.
Интересно, что по информации El Nacional, Месси призывает руководство французской команды оформить трансфер флангового защитника каталонцев Жорди Альбы. Контракт защитника с Барселоной рассчитан до конца июня 2024 года. Хотя клуб из Каталонии может отпустить футболиста, чтобы немного разгрузить финансовые проблемы.