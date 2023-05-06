Кумир Мудрика может стать одноклубником украинца: босс Челси провел переговоры с президентом ПСЖ

Лондонский Челси попытается подписать бразильскую суперзвезду Неймара. В составе "синих" есть пылкий ценитель таланта форварда ПСЖ.

Украинский вингер Михаил Мудрик с детства увлекается игрой бразильского форварда Неймара. Звездный нападающий прошлой осенью записал видеообращение к Мудрику. Однако даже во сне украинец не представлял, что может играть со своим кумиром в одной команде.

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Только клуб Премьер-лиги может разрешить трансфер Неймара

По информации журналиста ESPN Жюльена Лорана, 31-летний нападающий входит в сферу интересов Челси. В приобретении суперзвезды лично заинтересован владелец "синих" Тодд Боули. Американский бизнесмен даже разговаривал с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи по поводу возможности трансфера Неймара в Челси. Об этом Лоран рассказал в интервью Sky Sports News.

"ПСЖ пытался продать Неймара прошлым летом и попытается продать его снова этим летом.

Мы знаем, что Тодд Боули несколько раз разговаривал с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи о Неймаре и возможности его трансфера в Челси.

Я не знаю, возможно ли это, учитывая, что Неймар все еще возобновляется после операции, имеет огромный контракт с Пари Сен-Жерменом, который рассчитан еще на четыре года.

Единственное, что мы знаем сейчас, это то, что только клуб Премьер-лиги может позволить себе Неймара", – сказал Лоран.

Неймару не комфортно в ПСЖ