Правда, английскому клубу будет сложно переманить к себе звездного левого вингера парижан. Манчестер Юнайтед не сможет предложить Неймару лучшие условия, чем тот получает в ПСЖ.

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Хотят воспользоваться шансом

Пока "красные дьяволы" лишь присматриваются к бразильцу. МЮ скоро может воспользоваться своим шансом, ведь парижский клуб не прочь попрощаться с зажигательным Неймаром.

Напомним, что первые слухи о том, что Неймар попал под прицел МЮ, были еще в июле 2022 года. Тогда СМИ отмечали, что "красные дьяволы" следят не только за звездным бразильцем, но и еще четырьмя футболистами, которые могут спокойно заменить Криштиану Роналду, который уже не поражает Аль-Насра – Висса Бен-Еддера, Айвена Тоуни, Мемфиса Депа Колайджичем.

Потенциальный покупатель на Неймара идет на 4 месте в АПЛ (зона группового раунда Лиги чемпионов), имея в своем активе 59 баллов. Столько же у третьего Ньюкасла, но у МЮ еще игра в запасе.

Отметим, что Нэймар в настоящее время не может помочь ПСЖ на футбольном поле. Левый вингер восстанавливается после операции на лодыжке, которую растянул в матче французской Лиги 1 против Лилля. Ожидается, что сезон-2022/2023 для бразильца уже окончен.

До полученного повреждения Неймар провел за ПСЖ в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах, в которых набил 18 голов и отдал 17 ассистов.

Контракт левого вингера с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года. Но у соглашения есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год. Однако вряд ли она будет активирована.

К слову. Неймар вместе с любимой Бруной Бьянкарди ждут пополнения. Пара уже рассекретила пол ребенка – у них будет мальчик. Для футболиста ПСЖ это уже второй ребенок. В 2011 году Каролина Дантас родила на свет первого сына для звезды парижского клуба.