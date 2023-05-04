31-летний левый вингер продолжает восстанавливаться от травмы. Неймар пропускает остаток сезона-2022/2023 из-за операции на лодыжке, которую растянул в матче Лиги 1 против Лилля. Поэтому бразилец может провести больше времени с беременной любимой.

Стоит увидеть "Месси – сын хвойды": фанаты ПСЖ устроят бунт возле клубного офиса – видео митинга

"Неймар, убирайся"

Однако даже это не дает покоя болельщикам ПСЖ, довольным отношением Неймара к работе. Сначала фанаты парижан потребовали выгнать бразильца, придя в офис французского клуба.

После чего небольшая толпа направилась в роскошный дом футболиста. Уже прямо на месте они продолжили свой митинг против Неймара.

Бразилец своими ушами услышал, что фанаты требуют его немедленно покинуть ПСЖ.

Фанаты ПСЖ у дома Неймара: смотрите видео

Напомним, что Неймар попал под прицел английского Манчестер Юнайтед.

Обратите внимание! Неймар выступает за ПСж с 2017 года, когда перешел из Барселоны. За французский клуб провел уже 173 матча (118 голов и 77 ассистов). Контракт бразильца с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года и пункт пролонгации сотрудничества еще на один год. До травмы успел провести в этом сезоне 29 поединков (18 мячей и 17 голевых передач).

Также недовольные фанаты требуют покинуть команду Лионеля Месси и Марко Вератти. Досталось главному тренеру команду Кристофу Галтье и руководству клуба. Все перечисленные должны покинуть ПСЖ, как того требуют болельщики французского гранда.

Хотя были и среди них те, кто встал на защиту Месси и просит вернуть Лео в состав после незапланированного отпуска Лионеля в Саудовскую Аравию. Ведь боссы ПСЖ отстранили аргентинца от команды на две недели из-за самовольной поездки вместо тренировочного процесса.

ПСЖ же в сезоне-2022/2023 продолжает борьбу только за один трофей. Клуб вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов. А его преимущество над вторым Марселем в Лиге 1 составляет всего 5 баллов. До окончания текущего сезона парижанам остается сыграть 5 матчей.