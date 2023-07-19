Донецкий Шахтер подписал 21-летнего левого защитника Педриньо. Бразилец будет играть за Шахтер до 30 июня 2028 года.

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Еще один Педриньо в Шахтере

Бразилец присоединился к "горнякам" на сборе в Роттердаме. Игрок достался Шахтеру бесплатно, поскольку перешел на права свободного агента.

Педриньо – воспитанник бразильской Витории. За главную команду дебютировал в 2020 году. В составе Витории отыграл 35 матчей.

В сентябре 2021 года Педриньо перешел в Атлетико Паранаэнсе. За два года латераль провел 69 поединков, в которых отличился двумя ассистами.

Интересно, что Педриньо в мае этого года расторг контракт с Атлетико Паранаэнсе из-за обвинений в нарушении правил о ставках в букмекерских конторах. Сам футболист свою вину не признает.

Напомним, что на контракте в Шахтере есть еще один Педриньо. Вингер, за которого "горняки" заплатили Бенфике 18 миллионов евро, покинул команду после полномасштабного российского вторжения. Сейчас Педриньо 1-й играет за бразильский Атлетико Минейро.