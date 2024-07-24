Все всё понимали до матча, – Бражко прокомментировал победу над сербским Партизаном в ЛЧ
Источник:ФК Динамо
Во вторник, 23 июля, состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них киевское Динамо встречалось с белградским Партизаном.
"Бело-синие" одержали разгромную победу со счетом 6:2. Этот поединок выходил далеко за пределы спортивного соревнования, ведь накануне сербский клуб ездил в Москву, где его футболисты братались с россиянами.
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Послематчевый комментарий Бражка
Поэтому киевляне отказались от всех официальных двусторонних мероприятий с соперником. Также перед стартом поединка футболисты Динамо не пожали руки игрокам Партизана.
После финального свистка важнейшую победу для украинцев прокомментировал полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко. Он заявил, что команда была очень мотивирована и понимала, что не имеет права провести слабый матч:
Такой матч, с таким соперником – все все понимали до матча. Конечно, нужна была победа, и как можно больше забить, чтобы был зазор перед ответным матчем. Считаю, сыграли мы очень хорошо, но не надо было пропускать два мяча – там пенальти, там такой сумбур был в штрафной площадке. Но могли еще забивать. Поэтому будем работать, чтобы в следующем матче сыграть на ноль.
Отдельно 22-летний украинец прокомментировал эмоциональное напряжение на футбольном поле. Он заявил, что это часть игры, поэтому контролировал себя и выразил непонимание относительно некоторых действий арбитра.
"Была ли грубость в матче? Конечно. Это же футбол, есть агрессия и споры, эмоции. Но это все остается на поле. Я себя контролировал. Пенальти? Мне хотелось бы узнать, почему не смотрели VAR, когда уже на второй минуте соперник нанес откровенный удар в берцовую кость. Я был шокирован. Впрочем, потом я забил гол, отдал голевой пас, мы забили 6 голов. Я был спокоен.
Повлиял ли пропущенный гол с пенальти на настрой команды? Мы были уверены в себе. Да, где-то был шок. Но я по себе чувствовал, что мы обязательно забьем. Так все оно и произошло – пошло-пошло, момент за моментом и мы начали забивать. Считаю, мы сыграли хороший матч. Единственное: надо работать, чтобы не пропускать", – сказал Бражко.
В конце полузащитник еще раз подчеркнул важность победы над принципиальным соперником и заявил, что этот матч стал особенным для него.
Это самая знаковая для меня игра на клубном уровне? Да. Против такого соперника очень хотелось как можно больше забить, не пропустить и выиграть для всех украинцев,
– рассказал Бражко.
Напомним, что ответный матч состоится 31 июля в 21:00. Победитель пары в следующем раунде сыграет против Рейнджерс из Шотландии.