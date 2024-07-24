"Бело-синие" одержали разгромную победу со счетом 6:2. Этот поединок выходил далеко за пределы спортивного соревнования, ведь накануне сербский клуб ездил в Москву, где его футболисты братались с россиянами.

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Послематчевый комментарий Бражка

Поэтому киевляне отказались от всех официальных двусторонних мероприятий с соперником. Также перед стартом поединка футболисты Динамо не пожали руки игрокам Партизана.

После финального свистка важнейшую победу для украинцев прокомментировал полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко. Он заявил, что команда была очень мотивирована и понимала, что не имеет права провести слабый матч:

Такой матч, с таким соперником – все все понимали до матча. Конечно, нужна была победа, и как можно больше забить, чтобы был зазор перед ответным матчем. Считаю, сыграли мы очень хорошо, но не надо было пропускать два мяча – там пенальти, там такой сумбур был в штрафной площадке. Но могли еще забивать. Поэтому будем работать, чтобы в следующем матче сыграть на ноль.

Отдельно 22-летний украинец прокомментировал эмоциональное напряжение на футбольном поле. Он заявил, что это часть игры, поэтому контролировал себя и выразил непонимание относительно некоторых действий арбитра.

"Была ли грубость в матче? Конечно. Это же футбол, есть агрессия и споры, эмоции. Но это все остается на поле. Я себя контролировал. Пенальти? Мне хотелось бы узнать, почему не смотрели VAR, когда уже на второй минуте соперник нанес откровенный удар в берцовую кость. Я был шокирован. Впрочем, потом я забил гол, отдал голевой пас, мы забили 6 голов. Я был спокоен.

Повлиял ли пропущенный гол с пенальти на настрой команды? Мы были уверены в себе. Да, где-то был шок. Но я по себе чувствовал, что мы обязательно забьем. Так все оно и произошло – пошло-пошло, момент за моментом и мы начали забивать. Считаю, мы сыграли хороший матч. Единственное: надо работать, чтобы не пропускать", – сказал Бражко.

В конце полузащитник еще раз подчеркнул важность победы над принципиальным соперником и заявил, что этот матч стал особенным для него.

Это самая знаковая для меня игра на клубном уровне? Да. Против такого соперника очень хотелось как можно больше забить, не пропустить и выиграть для всех украинцев,

– рассказал Бражко.

К слову. В матче против Партизана Владимир Бражко забил второй гол киевлян, который стал настоящим шедевром. Он провел на футбольном поле 86 минут, после чего был заменен на Александра Андриевского.

Напомним, что ответный матч состоится 31 июля в 21:00. Победитель пары в следующем раунде сыграет против Рейнджерс из Шотландии.