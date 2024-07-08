Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "коней". Кроме самого зашкварного факта участия в турнире, по завершению поединка действующий вице-чемпион Сербии пробил еще одно дно.
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Позорная позиция Партизана
Игроки обеих команд на футбольном поле скандировали лозунги о российско-сербской дружбе. На трибунах при этом был вывешен огромный баннер с подписью "Братья навеки".
Баннер о дружбе россиян и сербов на матче в Москве / Фото ФК Партизан
Футболисты Партизана и ЦСКА в унисон кричат о дружбе: смотрите видео
Напомним, что сербский Партизан стал соперником киевского Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок между командами состоится 23 июля, а ответный матч – 31 июля.