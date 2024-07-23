Киевское Динамо начало свой путь в Лиге чемпионов 2024-2025. Подопечные Александра Шовковского сошлись с сербским Партизаном в рамках второго квалификационного раунда, пишет 24 Канал.

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Показательный игнор

Накануне встречи в Люблине команды выстроились для традиционного приветствия игроков. Однако Динамо показательно проигнорировало рукопожатие с соперниками.

Вместо традиционного приветствия киевляне решили ограничиться касанием кулаками. Это даст "бело-синим" возможность избежать санкции от УЕФА за якобы нарушение правил фэйр-плей.

Видео поздравлений Динамо и Партизана:

Визит в Россию

Причиной такого игнорирования от Динамо стал недавний визит Партизана в Москву. Клуб из Белграда решил поехать в столицу России ради товарищеских матчей против местных команд.

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При этом на трибунах разместили баннер, что Партизан и ЦСКА "братья навеки". При этом сербы никак не прокомментировали свое решение посетить страну-террористку, которая убивает украинцев и оккупирует территории чужой страны.

Напомним, что ответный матч пройдет в Белграде 31 июля. Победитель пары Динамо – Партизан выйдет в 3 квалификационный раунд, где будет противостоять шотландскому Рейнджерсу.