"Біло-сині" здобули розгромну перемогу з рахунком 6:2. Цей поєдинок виходив далеко за межі спортивного змагання, адже напередодні сербський клуб їздив у Москву, де його футболісти браталися з росіянами.

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Післяматчевий коментар Бражка

Через це кияни відмовилися від усіх офіційних двосторонніх заходів із суперником. Також перед стартом поєдинку футболісти Динамо не потиснули руки гравцям Партизана.

Після фінального свистка надважливу перемогу для українців прокоментував півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко. Він заявив, що команда була дуже вмотивована та розуміла, що не має права провести слабкий матч:

Такий матч, з таким суперником – всі все розуміли до матчу. Звичайно, потрібна була перемога, і як можна більше забити, щоб був зазор перед матчем у відповідь. Вважаю, зіграли ми дуже добре, але не треба було пропускати два м’ячі – там пенальті, там такий сумбур був у штрафному майданчику. Але могли ще забивати. Тож будемо працювати, щоб у наступному матчі зіграти на нуль.

Окремо 22-річний українець прокоментував емоційну напругу на футбольному полі. Він заявив, що це частина гри, тому контролював себе й висловив нерозуміння щодо деяких дій арбітра.

"Чи була грубість у матчі? Звичайно. Це ж футбол, є агресія і спори, емоції. Але це все залишається на полі. Я себе контролював. Пенальті? Мені хотілося б дізнатися, чому не дивилися VAR, коли вже на другій хвилині суперник завдав відвертого удару в гомілкову кістку. Я був шокований. Втім, потім я забив гол, віддав гольовий пас, ми забили 6 голів. Я був спокійний.

Чи вплинув пропущений гол з пенальті на настрій команди? Ми були впевнені в собі. Так, десь був шок. Але я по собі відчував, що ми обов’язково заб’ємо. Так все воно і сталося – пішло-пішло, момент за моментом та ми почали забивати. Вважаю, ми зіграли хороший матч. Єдине: треба працювати, щоб не пропускати", – сказав Бражко.

Наприкінці півзахисник ще раз підкреслив важливість перемоги над принциповим суперником і заявив, що цей матч став особливим для нього..

Чи це найбільш знакова для мене гра на клубному рівні? Так. Проти такого суперника дуже хотілося якомога більше забити, не пропустити та виграти для всіх українців,

– розповів Бражко.

До слова. В матчі проти Партизана Володимир Бражко забив другий гол киян, який став справжнім шедевром. Він провів на футбольному полі 86 хвилин, після чого був замінений на Олександра Андрієвського.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 31 липня о 21:00. Переможець пари в наступному раунді зіграє проти Рейнджерс із Шотландії.