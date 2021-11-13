Брачный договор: футболист ПСЖ Икарди помирился со своей женой – фото из отпуска супругов

13 ноября 2021 , 12:19
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Источник:

TyC Sports

Аргентинскому футболисту Мауро Икарди уже удалось вернуться к своей жене после скандальной истории с изменой. Однако не все так просто, чтобы сохранить брак супруги подписали договор.

Все состояние отдал за любовь

Звездный футболист в очередной раз пытается примириться со своей любимой Вандой Нарой, на этот раз он пошел на крайности. СМИ сообщают, что Икарди согласился передать Ванде права на все свои контракты, активы и собственность до 2050 года.

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Совместный отдых Ванды и Икарди / инстаграм Мауро Икарди

Форвард ПСЖ опубликовал совместные фото с женой. Пара отдыхает в солнечном Дубае.

Видео с отдыха супругов

Что известно об измене Икарди

  • В октябре Ванда публично обвинила своего мужа в измене. Она рассказала, что Икарди имел отношения с проституткой.
  • Жена звездного футболиста была настроена серьезно и готовила документы на развод.
  • Однако впоследствии Ванда написала в своем инстаграме о том, что простила Икарди.
  • Супруги поженились весной 2014 года.
  • Звездная семья воспитывает двух дочерей и трех сыновей от первого брака Ванды.
  • Нара является агентом футболиста, который выступает за парижскую команду.
Автор: Дарина Жданович