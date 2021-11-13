Весь статок віддав за кохання

Зірковий футболіст вкотре намагається примиритися зі своєю коханою Вандою Нарою, цього разу він пішов на крайнощі. ЗМІ повідомляють, що Ікарді погодився передати Ванді права на всі свої контракти, активи та власність до 2050 року.

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Спільний відпочинок Ванди та Ікарді / інстаграм Мауро Ікарді

Форвард ПСЖ опублікував спільні фото з дружиною. Пара відпочиває в сонячному Дубаї.

Відео з відпочинку подружжя

Що відомо про зраду Ікарді