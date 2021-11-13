Весь статок віддав за кохання
Зірковий футболіст вкотре намагається примиритися зі своєю коханою Вандою Нарою, цього разу він пішов на крайнощі. ЗМІ повідомляють, що Ікарді погодився передати Ванді права на всі свої контракти, активи та власність до 2050 року.
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Спільний відпочинок Ванди та Ікарді / інстаграм Мауро Ікарді
Форвард ПСЖ опублікував спільні фото з дружиною. Пара відпочиває в сонячному Дубаї.
Відео з відпочинку подружжя
Що відомо про зраду Ікарді
- У жовтні Ванда публічно звинуватила свого чоловіка у зраді. Вона розповіла, що Ікарді мав стосунки з повією.
- Дружина зіркового футболіста була налаштована серйозно та готувала документи на розлучення.
- Проте згодом Ванда написала у своєму інстаграмі про те, що пробачила Ікарді.
- Подружжя одружились весною 2014 року.
- Зіркова родина виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.
- Нара є агентом футболіста, який виступає за паризьку команду.