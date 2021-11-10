Диалло занимает место Амрауи в основе

СМИ сообщают, что 4 ноября в Париже было совершено вооруженное нападение на Амрауи. К машине, в которой была футболистка, подошли двое мужчин, они вытащили 31-летнюю женщину из автомобиля и начали наносить ей удары по ногам.

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Оказалось, что Диалло была в тот вечер рядом с Амрауи, однако ее никто не трогал, никаких вещей не воровали. Поэтому полиция подозревает, что полузащитница наняла обидчиков, чтобы избавиться от конкурентки за место в стартовом составе ПСЖ.

В матче женской Лиги чемпионов, где ПСЖ играл против Реала, Диалло вышла в основе на позиции пострадавшей футболистки. Если полиции удастся доказать жестокое устранение конкурентки, то 26-летняя полузащитница может надолго попрощаться с футболом.

В поединке ПСЖ разгромно обыграл мадридский клуб – 4:0.