Ничего не имею против российских футболистов: лидер боснийцев – о спарринге с оккупантами
Источник:RadioSarajevo
Миралем Пьянич отказывается играть в товарищеском матче против россии в ноябре. Полузащитник подробнее объяснил свою позицию.
Футбольная сборная Боснии и Герцеговины попала в громкий скандал. Местная федерация согласилась на проведение товарищеского матча с россией.
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Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение, поскольку сборную страны-оккупанта дисквалифицировали из всех турниров ФИФА и УЕФА. Против этой игры высказались и лидеры боснийской сборной.
Одним из активных противников матча в Санкт-Петербурге стал эксгравец Ювентуса и Барселоны Миралем Пьянич. Хавбек еще раз объяснил, почему не хочет выходить на матч с россией.
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"Мне позвонил директор сборной и сказал, что есть вероятность матча с россией. Я ответил ему, что сейчас нет смысла играть с ними, ведь ФИФА и УЕФА исключила их команды. Почему мы? Почему не другая сборная? Весь мир платит за эту войну. Почему мы должны первыми проводить с ними товарищеский матч?"
Эта игра не имеет никакой положительной стороны, в мире ее восприняли бы очень негативно. Лично у меня ничего нет против российских футболистов, но если все отказываются играть с ними, то мы тоже должны быть солидарными. Я просто не могу сыграть такой матч,
– заявил Пьянич.
За свою карьеру Миралем Метц, Лион, Барселона, Ювентус, Рома и Бешикташ. В настоящее время 32-летний футболист выступает за Шарджу из ОАЭ. На его счету 107 матчей и 18 голов за сборную Боснии и Герцеговины.
Что известно об игре
- Сборная Боснии и Герцеговины сообщила, что планирует сыграть в товарищеском матче против россии.
- Поединок запланирован на 19 ноября в санкт-петербурге.
- Ведущие футболист Боснии и Герцеговины против проведения такого поединка подчеркнули, что не поедут в россию.
- Капитан сборной Эдин Джеко подчеркнул, что он солидарен с народом Украины .
- УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить этого матча.
- Русских ожидают и другие товарищеские матчи - против сборной Киргизии и Ирана на выезде.