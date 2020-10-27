Российский "Локомотив" потерпел поражение дома в Лиге чемпионов. Московский клуб уступил действующему победителю турнира немецкой "Баварии".

Локомотив – Бавария 1:2

Голы: Миранчук, 70-Горецка, 13, Киммих, 79

В начале матча обе команды обменялись острыми случаями. При этом в обоих случаях удары по воротам были головой. Но если Смолов пробил точно в руки Нойеру, то Левандовский сам упустил возможность, попав в себя.

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И все же именно игроки "Баварии" первыми забили в этом матче. Толиссо навесил на фланг в штрафную, и Павар в воздухе в касание сбросил мяч под удар. Первым на мяче оказался Горецка.

Впоследствии Павар похожим пособом мог оформить еще один результативный пас. Но Коман попал в штангу.

"Бавария" продолжала контролировать игру. Но в первом тайме больше забить не удалось.

Второй тайм начался с моментов гостей. И забить мог Киммих. Он оказался в штрафной площадке в нескольких метрах от ворот. Но после его удара мяч притормозил, ударившись о ноги игрока "Локомотива" и не успел закатиться в ворота.

А затем в матче произошел довольно спорный момент Сначала арбитр назначил пенальти за фол на Левандовски в штрафной площадке. Но просмотрев видеоповтор, изменил свое решение.

В середине второго тайма "Локомотиву" удалось сравнять счет. Одна из контратак закончилась прострелом Зе Луиша на Миранчука, выбежавшего из-за спин защитников. И тот в касание отправил мяч в ворота "Баварии".

Но радость хозяев поля была не долгой. Уже через девять минут "Бавария" снова была впереди. На Киммиха отдали, с первого взгляда, достаточно неудобный пас. Мяч аж подлетел в воздух, когда игрок "Баварии" пытался его остановить. Однако это сыграло на руку Киммиху – он мощно пробил с разворота точно в угол ворот.

"Локомотив" имел шанс спасти ничью в этом матче. Но не удалось. "Бавария" побеждает.

Видеообзор матча Локомотив – Бавария