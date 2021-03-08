Боруссия Дортмунд и испанская Севилья во вторник, 9 марта, сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. После домашнего поражения со счетом 3:2 Севилья попытается взять реванш в Дортмунде. Что прогнозируют букмекеры – далее в материале Спорт 24.

Первый матч 1/8 финала между командами состоялся 17 февраля. Севилья быстро открыла счет в игре, однако "шмели" ответили тремя точными ударами. В конце игры Севилья смогла отыграть один мяч, оставивший испанцам теоретические шансы на выход в четвертьфинал.

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Обе команды находятся в не самом лучшем настроении. Боруссия в субботу, 6 марта, в драматическом матче уступила Баварии, ведя 2:0 уже на 10 минуте игры.

Еще хуже дела у подопечных Хулена Лопетеги. Севилья одержала только одну победу за 5 поединков. В пассиве севильцев 4 поражения и вылет из Кубка Испании от Барселоны.

Следовательно, обеим командам есть что доказывать в Лиге чемпионов.

Букмекеры считают, что Боруссия фаворит поединка в Дортмунде. Победу "шмелей" в основное время специалисты оценивают коэффициентом 2,25.

Если же Севилья сможет ошеломить соперника и выиграет поединок в основные 90 минут – коэффициент 3,30. ничья в основное время игры оценена коэффициентом 3,75.

Вместе с тем, букмекеры считают, что Севилья почти не имеет шансов выйти в четвертьфинал. Проход испанцев оценен коэффициентом 6,20. В то же время на выход "шмелей" в 1/4 финала – коэффициент 1,18.

Боруссии, чтобы выйти в следующий раунд, достаточно не проиграть с разницей в два гола или с большим счетом 3:2. Например, 4:3, 5:4 и так далее.

Существует вероятность, что команды будут определять судьбу путевки в четвертьфинал в серии пенальти. Для этого Севилье следует победить со счетом 3:2 в основное время, что оценено коэффициентом 27.

Букмекеры предлагают одинаковый коэффициент 67, что Боруссия или Севилья выйдут в четвертьфинал по пенальти.

Поединок Боруссия Дортмунд – Севилья начнется в 22:00.