Боруссія Дортмунд та іспанська Севілья у вівторок, 9 березня, зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після домашньої поразки з рахунком 3:2 Севілья спробує взяти реванш у Дортмунді. Що прогнозують букмекери – далі в матеріалі Спорт 24.

Перший матч 1/8 фіналу між командами відбувся 17 лютого. Севілья швидко відкрила рахунок у грі, однак "джмелі" відповіли трьома точними ударами. Наприкінці гри Севілья змогла відіграти один м'яч, який залишив іспанцям теоретичні шанси на вихід у чвертьфінал.

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Боруссія Д – Севілья: прогноз Favbet

Обидві команди перебувають у не найкращому гуморі. Боруссія у суботу, 6 березня, у драматичному матчі поступилася Баварії, ведучи 2:0 вже на 10 хвилині гри.

Ще гірші справи у підопічних Хулена Лопетегі. Севілья здобула тільки одну перемогу за 5 поєдинків. У пасиві севільців 4 поразки та виліт з Кубка Іспанії від Барселони.

Відтак, обидвом командам є що доводити у Лізі чемпіонів.

Букмекери вважають, що Боруссія фаворит поєдинку у Дортмунді. Перемогу "джмелів" в основний час фахівці оцінюють коефіцієнтом 2,25.

Якщо ж Севілья зможе приголомшити суперника та виграє поєдинок в основні 90 хвилин – коефіцієнт 3,30. Нічия в основний час гри оцінена коефіцієнтом 3,75.

Разом з тим, букмекери вважають, що Севілья майже не має шансів вийти до чвертьфіналу. Прохід іспанців оцінений коефіцієнтом 6,20. Водночас на вихід "джмелів" до 1/4 фіналу – коефіцієнт 1,18.

Боруссії, щоб вийти у наступний раунд, достатньо не програти з різницею у два голи або з рахунком більшим за 3:2. Наприклад, 4:3, 5:4 тощо.

Існує ймовірність, що команди визначатимуть долю путівку до чвертьфіналу у серії пенальті. Для цього Севільї слід перемогти з рахунком 3:2 в основний час, що оцінено коефіцієнтом 27.

Букмекери пропонують однаковий коефіцієнт 67, що Боруссія або Севілья вийдуть у чвертьфінал по пенальті.

Поєдинок Боруссія Дортмунд – Севілья розпочнеться о 22:00.