Боруссия Дортмунд примет испанскую Севилью в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Посмотреть поединок можно в Украине онлайн и по телевидению.

Поединок Боруссия Д – Севилья состоится во вторник, 9 марта. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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В сезоне 2020/2021 права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине есть у холдинга "Медиа группа Украина" и провайдера "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

По телевидению матч Боруссия Д – Севилья покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Боруссия Д – Севилья можно на платформе Oll.tv. Это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 2".

Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv. требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Севилья показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.

Первый матч между командами состоялся 17 февраля на поле Севильи. Боруссия одержала победу со счетом 3:2.