Боруссія Дортмунд прийме іспанську Севілью у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути поєдинок можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Поєдинок Боруссія Д – Севілья відбудеться у вівторок, 9 березня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

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У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

По телебаченню матч Боруссія Д – Севілья покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Боруссія Д – Севілья можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 2".

Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги чемпіонів Боруссія Д – Севілья показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.

Перший матч між командами відбувся 17 лютого на полі Севільї. Боруссія здобула перемогу з рахунком 3:2.