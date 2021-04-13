Боруссия – Мансити: перед матчем

В первой игре футболистам Манчестер Сити удалось вырвать домашнюю победу у дортмундской Боруссии. Уже на 19-й минуте счет во встрече открыл Кевин Де Брюйне, а в конце встречи Марко Ройс сравнял цифры на табло. Победу для команды Пепа Гвардиолы принес Фил Фоден.

Как это было МанСити на последней минуте матча вырвал победу у Боруссии в четвертьфинале Лиги чемпионов

История противостояний между этими клубами составляет 5 матчей, в которых Боруссия одержала 2 победы, а "горожане" лишь однажды шли с футбольного поля победителями. Еще два поединка завершались мировыми.

До первого матча в 1/4 финала Лиги чемпионов команды встречались еще в 2018 году, когда "шмели" минимально обыграли Мансити на Международном кубке чемпионов.

В последних турах местных чемпионов Боруссия Дортмунд в голевой перестрелке победила Штутгарт (2:3). А вот команда Александра Зинченко дома неожиданно уступила Лидсу (1:2).

Ответный матч Боруссия – МанСити состоится 14 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Прогноз от Favbet

Манчестер Сити – фаворит этого противостояния. Боруссия Дортмунд играет дома, но на ее победу дают лишь 4,95. А вот на то, что успех будет праздновать лидер АПЛ – 1,67. Не исключено, что в этой встрече будет ничья – 4,35. Однако такой результат подойдет только команде Гвардиолы, такой ход матча не будет устраивать немецкий клуб.

Мансити выйдет в полуфинал Лиги чемпионов – 1,15, а Боруссия – 6,30. Скорее всего до послематчевых пенальти дело не дойдет.

Эксперты верят в победу команды из Манчестера с идентичным счетом, который был в первом четвертьфинальном противостоянии (1:2) – 8,20. На победу Боруссии с таким же счетом, который позволит перевести поединок в компенсированные 15-минутные таймы – 15,00.

Первыми во встрече будут праздновать болельщики гостей. Футболисты МанСити первыми размочат нули на табло – 1,46. а на то, что первыми отметятся игроки Боруссии можно сделать ставку с коэффициентом 2,68.