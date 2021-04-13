Боруссія – МанСіті: перед матчем-відповіддю
У першій грі футболістам Манчестер Сіті вдалось вирвати домашню перемогу у дортмундської Боруссії. Вже на 19-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Кевін Де Брюйне, а наприкінці зустрічі Марко Ройс зрівняв цифри на табло. Звитягу для команди Пепа Гвардіоли приніс Філ Фоден.
Як це було МанСіті на останній хвилині матчу вирвав перемогу у Боруссії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Прогноз від Favbet
Манчестер Сіті – фаворит цього протистояння. Боруссія Дортмунд грає вдома, але на її звитягу дають лише 4,95. А от на те, що успіх святкуватиме лідер АПЛ – 1,67. Не виключено, що у цій зустрічі буде нічия – 4,35. Однак такий результат підійде лише команду Гвардіоли, такий хід матчу не влаштовуватиме німецький клуб.
МанСіті вийде у півфінал Ліги чемпіонів – 1,15, а Боруссія – 6,30. Швидше за все до післяматчевих пенальті справа не дійде.
Експерти вірять перемогу команди з Манчестера з ідентичним рахунком, який був у першому чвертьфінальному протистоянні (1:2) – 8,20. На звитягу Боруссії з таким же рахунком, який дасть змогу перевести поєдинок у компенсовані 15-хвилинні тайми – 15,00.
Першими у зустрічі будуть святкувати вболівальники гостей. Футболісти МанСіті першими розмочать нулі на табло – 1,46. А на те, що першими відзначаться гравці Боруссії можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,68.
- Хто заб'є гол у матчі? У Ерлінга Голанда найбільші шанси відзначитись у поєдинку – 1,90. Також гарну можливість записати своє прізвище на табло буде у Марко Ройса – 3,60.
- За гостей з Англії можуть забити Кевін Де Брюйне та Габріел Жезус – 2,40 та 2,10 відповідно. Не слід списувати з рахунків Ілкая Гюндогана – 2,30.