Манчестер Сити – Лидс 1:2

Голы: Торрес, 76 – Даллас, 42, 90 + 1

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Лучшим в составе Мансити стал украинец Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе и играл на позиции полузащитника – 7,7.

24-летний украинец за 90 минут 114 раз коснулся мяча, отдал 75 точных передач из 88 (85%), в том числе 5 ключевых, создал 1 голевой момент, нанес 2 удара по воротам (1 в ворота и 1 заблокирован), выиграл 2 верховые дуэли с 2, дважды перехватил мяч и 1 раз вынес его.

Лучшую оценку получил автор дубля Стюарт Даллас – 8,4.

Манчестер Сити – Лидс видеообзор ожидайте позже...