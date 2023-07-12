Украинские борцы будут бойкотировать турнир в Венгрии: все из-за допуска "страны 404"

Международный олимпийский комитет своими бессмысленными рекомендациями по возвращению россиян и белорусов в соревнования наломал много дров. Многие федерации прислушались к МОК и вернули спортсменов враждебных стран в международные турниры.

Исключением не стала борьба. Хотя украинские борцы признавались, что рано или поздно ожидали такого коварного шага от их международной федерации, ведь ее руководителем является сторонник России серб Ненад Лалович.

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У Украины забирают шансы на медали и очки

Из-за чего украинские борчины и борцы уже не в первый раз будут бойкотировать международные рейтинговые соревнования (13 – 16 июля). На турнире в Венгерском Будапеште не будет представительниц сборной Украины в женской борьбе. Причин одна – допуск к соревнованиям российских борчих. Об этом рассказал президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко.

К сожалению, украинская женская команда не сможет принести очередных побед Украины. Хотя украинки неоднократно доказывали, что одни из сильнейших борчих планеты. Но на этот раз у них отняли шанс организаторы соревнований.

Нам будет с кого поболеть в мужской борьбе. Ведь российские и белорусские борцы не будут на рейтинговом турнире в Венгрии.

Напомним, что в июне украинские кадеты не поехали на чемпионат Европы по борьбе по той же причине.

Раньше в эксклюзивном интервью сайту 24 Канала борчиха Оксана Ливач поделилась мнениями о решении вернуть на международную арену российских и белорусских представителей борьбы.

Отметим, что в середине июня скандальным заявлением выделился глава Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он заявил, что если организаторы Олимпиады-2024 хотят видеть их на Играх командой беженцев, то в Париж они поедут на танках. Других вариантов Мамишвили даже не рассматривает.

Также следует вспомнить хвастовство хвастающихся россиян участием в чемпионатах мира спортсменов, принадлежащих к военным структурам страны.